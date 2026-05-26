Lãnh đạo TPHCM yêu cầu báo cáo hàng tuần về tiến độ dự án Đại học Quốc gia

Sáng 26/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh có buổi làm việc lần thứ 4 với phường Linh Xuân và Đông Hòa nhằm nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM.

Hàng trăm căn nhà tạm nằm trên địa bàn phường Linh Xuân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện của Đại học Quốc gia TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành và ban quản lý dự án.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Xuân Nguyễn Đoàn Thế Hùng, cho biết, địa phương còn tồn đọng 747/1.516 trường hợp cần xác minh nguồn gốc đất. Trong khi đó, nhân sự tại địa phương còn mỏng nên gặp nhiều khó khăn, khiến thời gian thực hiện bị kéo dài.

Hiện địa phương cần gần 6.000 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia TPHCM trong công tác thu hồi mặt bằng.

“Sau các buổi làm việc lần trước và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố, phường Đông Hòa đã tăng cường vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao. Hiện phường tập trung thu hồi mặt bằng khu vực nút giao cổng chính”, ông Võ Trọng Tài nói.

Lãnh đạo phường Đông Hòa cũng đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM sớm xác định mốc tại khu vực nút giao cổng chính để địa phương kiểm đếm, xây dựng đơn giá và lập phương án bồi thường; đồng thời đề nghị bổ sung nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM cho biết đơn vị đã báo cáo Bộ Tài chính để xin bố trí nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, cho biết, trên địa bàn thành phố chưa có dự án nào mà công tác giải phóng mặt bằng phải họp đến 3 lần. Riêng dự án Đại học Quốc gia TPHCM, đây đã là lần làm việc thứ 4, cho thấy sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với dự án này.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị phường Linh Xuân và phường Đông Hòa hàng tuần phải báo cáo tiến độ thực hiện về UBND TPHCM. Ông Hoàng Nguyên Dinh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của lãnh đạo phường Đông Hòa trong công tác thu hồi đất phục vụ dự án Đại học Quốc gia TPHCM.

Ông cũng đề nghị Đại học Quốc gia TPHCM sớm phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án; nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì phối hợp với UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương báo cáo tiến độ hàng tuần dự án ĐHQG TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đồng thời, Đại học Quốc gia TPHCM cần sớm bàn giao mốc dự án nút giao cổng chính cho phường Đông Hòa để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

“Dự án Đại học Quốc gia không chỉ là bộ mặt của TPHCM mà còn của phường Linh Xuân và phường Đông Hòa. Chúng ta phải tự hào vì trên địa bàn có trường đại học. Tôi đề nghị Bí thư, Chủ tịch phường Linh Xuân phải quan tâm, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, chứ không chỉ giao cho một Phó Chủ tịch thực hiện”, ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.