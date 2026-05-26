Lãnh đạo TPHCM họp gỡ vướng dự án mở rộng xa lộ Hà Nội

Ngày 26/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh có buổi làm việc với các phường Linh Xuân, Đông Hòa, Phước Long và Tăng Nhơn Phú để nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xa lộ Hà Nội.

Dự án xa lộ Hà Nội đoạn giáp ranh TPHCM và tỉnh Bình Dương cũ "đắp chiếu" hơn 15 năm (Ảnh: Xuân Đoàn).

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức cho biết, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Tuy nhiên, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ranh tỉnh Bình Dương cũ vẫn còn vướng 22 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, gồm phường Phước Long còn 1 trường hợp và phường Tăng Nhơn Phú còn 21 trường hợp.

Ngoài ra, phường Linh Xuân còn 1 trường hợp và phường Đông Hòa còn 203 trường hợp chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Trong khi các phường Linh Xuân, Phước Long và Tăng Nhơn Phú đang xin ý kiến Sở Tư pháp về hướng xử lý các hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng, thì phường Đông Hòa đang chờ xác định lại mốc dự án.

Lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết đây là những trường hợp thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương trước đây. Do dự án đã tạm ngưng trong thời gian dài nên khu vực này bị mất 71/80 cột mốc, cần phải khôi phục lại để tiếp tục thực hiện.

Đoạn từ cầu vượt trạm 2 đến KDL Suối Tiên còn vướng 21 hộ dân thuộc phường Tăng Nhơn Phú (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) cho biết, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội hiện còn đoạn đường song hành từ cầu vượt trạm 2 đến gần cổng Khu du lịch Suối Tiên vướng 21 hộ dân, nên chưa thể thi công.

Theo đại diện Công ty CII, đoạn này dài khoảng 400m, nếu có đủ mặt bằng thì thời gian thi công chỉ khoảng 3 tháng là hoàn thành.

Trong khi đó, đoạn từ nút giao cổng chính Đại học Quốc gia TPHCM đến nút giao Tân Vạn còn khoảng 11,5ha chưa thể thu hồi, ảnh hưởng đến việc triển khai tuyến song hành trái. Riêng tuyến song hành phải mới chỉ thi công được khoảng 500m trước khu vực Bến xe Miền Đông mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá đây là dự án quan trọng, có tính kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Do đó, các đơn vị cần nhanh chóng tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, bám sát tiến độ và chủ động học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện.

Ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác thu hồi mặt bằng, đồng thời yêu cầu phường Linh Xuân gặp khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó, chủ động trao đổi trực tiếp với các sở, ngành liên quan để xử lý, tránh tình trạng chờ đợi và “cuộc chiến văn bản”.