TPHCM cấm xe theo giờ ở một số tuyến đường phía Đông từ ngày mai

Ngày 14/9, UBND phường Đông Hòa, TPHCM, cho biết địa phương sẽ triển khai cấm các xe có tải trọng lớn lưu thông trên đường ĐT 743A, đường Thống Nhất, đường Trục chính Đông Tây, đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài vào các khung giờ cao điểm.

Biển cấm, băng rôn thông báo được đặt đầu đường ĐT 743A (Ảnh: Xuân Đoàn).

Việc cấm xe được bắt đầu triển khai từ ngày mai, 15/9. Theo UBND phường Đông Hòa, nguyên nhân dẫn đến việc cấm xe là do thời gian qua, trên các tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Cụ thể, đường ĐT 743A và đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài sẽ cấm toàn bộ xe tải có tải trọng trên 10 tấn lưu thông khung giờ 11-13h (trừ các phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc); cấm các phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông khung giờ 6-8h và 16h30-18h30; cấm đậu đối với xe tải trên 2,5 tấn.

Đường Thống Nhất, đường Trục chính Đông Tây cấm hoàn toàn xe tải trên 10 tấn; cấm xe tải 1,5 tấn trở lên lưu thông khung giờ 6-8h và 16-18h; cấm xe trên 2,5 tấn đậu trên hai tuyến đường này.

Phường Đông Hòa đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng CSGT tiến hành tuần tra thường xuyên tại các tuyến đường nêu trên để phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm.

Xe đầu kéo container chạy trên đường ĐT 743A (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ghi nhận của Dân trí vào ngày 14/9, các biển báo cấm đã được đặt ở các tuyến đường nêu trên, cùng với đó là băng rôn thông báo để người dân biết thông tin, chấp hành.

Như trước đó Dân trí đã đưa tin, từ 1/8/2022 khi đó là Sở GTVT tỉnh Bình Dương triển khai cấm xe theo giờ trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khiến các phương tiện xe tải, xe đầu kéo container tràn vào đường ĐT 743A, ĐT 743C. Đây là các cung đường nằm giữa lòng TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, dọc hai bên đường có nhiều công ty, trường học, diện tích mặt đường hẹp nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.