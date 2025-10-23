Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Sofia (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo Đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, tối 22/10 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22 đến 24/10, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev.

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Sofia, về phía Bulgaria có: ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Roussi Ivanov, Thư ký Đối ngoại Phủ Tổng thống; ông Mircho Ivanov, Cục trưởng Cục Lễ tân, Phủ Tổng thống.

Về phía Việt Nam có: bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bulgaria; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria và cộng đồng người Việt. Nam tại Bulgaria.

Tại sân bay, ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Bulgaria đã chào đón và tặng bó hoa tươi thắm tới Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã bắt tay với các quan chức Bulgaria và Việt Nam. Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria cũng đã vui mừng vẫy cờ hai nước, chào đón và tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung.