Ngày 25/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội).

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trực tiếp và cùng Đoàn đại biểu Lào sang dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ưu tiên cao nhất hỗ trợ Lào tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết Công ước Hà Nội sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm an ninh mạng và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam và Lào cùng các đối tác phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển không ngừng của Việt Nam qua 40 năm đổi mới. Việt Nam luôn ổn định về chính trị, kinh tế tăng trưởng bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh được củng cố và vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất và toàn diện.

Bên cạnh tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tạo đột phá trong hợp tác kinh tế để tương xứng với tầm mức của quan hệ chính trị tốt đẹp.

Hai bên thống nhất thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương, mở rộng kết nối hạ tầng, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác chiến lược, qua đó tạo động lực mới cho giai đoạn hợp tác phát triển hiệu quả và bền vững lâu dài, vì lợi ích chung của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng trao đổi về các nội dung hợp tác cụ thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết thỏa đáng những điểm nghẽn trong công tác triển khai.

Hai nhà lãnh đạo đề cập đến các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, hợp tác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong bối cảnh quốc tế đầy biến động và thay đổi nhanh chóng, hai nước cần tăng cường đoàn kết, gắn bó, tăng cường tham vấn, chủ động phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực, ASEAN.

Đồng thời, hai bên nhất trí cùng hỗ trợ nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu của mỗi Đảng, mỗi nước, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc và bầu cử Quốc hội cho nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng, mỗi nước.