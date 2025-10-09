Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDC Nhân dân Triều Tiên

Theo đặc phái viên TTXVN, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón.

Thiếu nhi Triều Tiên vẫy cờ hai nước, chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đón và chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.

Hai nhà Lãnh đạo di chuyển đến hàng quan chức và giới thiệu quan chức hai nước, sau đó tiến lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước, trên nền nhạc có bắn 21 loạt đại bác rền vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ở hai bên khán đài là dòng chữ “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm”.

Trên khán đài, hàng nghìn quần chúng nhân dân, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Sau khi duyệt đội danh dự, hai Lãnh đạo quay trở lại bục danh dự xem diễu binh và kết thúc Lễ đón.

Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950). Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Triều Tiên cũng là nước sát cánh và giúp đỡ Việt Nam. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Sân bay quốc tế Bình Nhưỡng (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên lần này tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.

Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi và thống nhất về những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới phù hợp với các quy định liên quan của quốc tế và đáp ứng những nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước...