Tổng Bí thư Tô Lâm tái cử Bộ Chính trị, nhiều người lần đầu tham gia

Bộ Chính trị khóa XIV vừa được bầu ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV, ngày 23/1. Với 19 thành viên, Bộ Chính trị khóa này có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử và 9 nhân sự lần đầu tham gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong số các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử Bộ Chính trị khóa mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Giáo sư, Tiến sĩ Luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa (XI, XII, XIII, XIV), Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV và đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIV, XV).

Các Ủy viên Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Sự nghiệp của Tổng Bí thư Tô Lâm có thời gian dài công tác gắn bó với ngành công an. Sau khoảng 8 năm nắm giữ cương vị Bộ trưởng Công an, sự nghiệp của Đại tướng Tô Lâm có bước thay đổi lớn khi vào tháng 5/2024, Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Sau 3 tháng giữ chức vụ này, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư. Khi đó, vị lãnh đạo đồng thời đảm nhiệm hai cương vị người đứng đầu Đảng và người đứng đầu Nhà nước. Ngày 21/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm thôi chức Chủ tịch nước và giữ chức Tổng Bí thư cho đến nay - khi được tín nhiệm tái cử khóa mới.

Cũng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử còn có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng với Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đều là những nhân sự tái cử Bộ Chính trị.

Bên cạnh đội ngũ nhân sự tái cử, trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV vừa được bầu, có 9 người lần đầu tham gia Bộ Chính trị.

Đó là: Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.