Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào

Các đại biểu tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tối 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Wattay ở Thủ đô Vientiane của Lào, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao của Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; dự lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước.

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, thông tin về nền tảng tư tưởng, chính sách chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tổ chức tốt các sự kiện quan trọng ở hai nước, trước mắt là Đại hội Đảng của mỗi nước, qua đó tiếp tục khẳng định tầm cao mới của quan hệ chính trị Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho cán bộ, Đảng viên, Nhân dân và thế hệ trẻ hai nước; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai dân tộc.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”.

Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch; đẩy mạnh thực hiện các hiệp định Hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế; phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả và mở rộng các dự án đầu tư tại Lào.

Hai bên thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật; nhất trí thúc đẩy kết nối về giao thông vận tải, năng lượng điện, viễn thông, du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giữa các địa phương, coi đây là trụ cột chiến lược góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, củng cố nền tảng đoàn kết bền vững lâu dài giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào.

Đây cũng là dịp để hai nước cùng nhau khẳng định quyết tâm xây dựng tầm nhìn mới, đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao phát triển mới với mức độ tin cậy ngày càng sâu sắc, mở ra những đột phá mạnh mẽ trong hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.