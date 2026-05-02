Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/5.

Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ có các cuộc hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Bà Takaichi Sanae (sinh năm 1961) là Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản.

Trao đổi về ý nghĩa chuyến thăm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Dự kiến nhiều cuộc hội đàm cấp cao sẽ diễn ra để trao đổi về năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đất hiếm, giao lưu nhân dân, học thuật giữa hai nước...

Đại sứ Ito Naoki tin tưởng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 và trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023.

Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, hiện đạt khoảng 52 tỷ USD (năm 2025), tăng gấp đôi so với năm 2014 (27,4 tỷ USD). Trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai nước, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 1, kim ngạch thương mại hai nước đạt 4,87 tỷ USD - tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 2,53 tỷ USD - tăng 17,8%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 2,34 tỷ USD - tăng 40,5%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nhật Bản là thủy sản, quần áo, giày dép, thiết bị điện/cơ khí, sản phẩm gỗ, sản phẩm nhựa…

Các mặt hàng chủ yếu nhập từ Nhật Bản là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, sản phẩm điện tử và linh kiện, sắt thép, linh kiện ô tô, hóa chất,…

Tính lũy kế đến ngày 31/1, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ USD - đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam (sau Hàn Quốc, Singapore).

Trong khi đó, Việt Nam có 132 dự án đầu tư sang Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đạt 47,2 triệu USD, chiếm 0,2% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài lũy kế của Việt Nam và đứng thứ 33/85 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam tập trung vào công nghệ chế biến chế tạo (61%), sản xuất phân phối điện (15%), kinh doanh bất động sản (12%), tập trung ở 33/34 tỉnh thành, theo thứ tự đầu tư nhiều nhất là TPHCM, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chụp ảnh chung (Ảnh: Hải Long).

Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng Yên cho Việt Nam lớn nhất, tổng giá trị vay tính đến hết năm tài khóa 2025 là khoảng 2.550 tỷ Yên (tương đương hơn 23 tỷ USD), chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của Chính phủ.

ODA của Nhật Bản cho Việt Nam tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; cải thiện về mặt xã hội và rút ngắn chênh lệch phát triển; bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực quản lý hành chính.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có hơn 680.000 người (đứng thứ 2 sau Trung Quốc). Người Việt Nam hiện sinh sống, làm việc và học tập trên khắp 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Nhật Bản. Hiện có trên 40 hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản.