Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cắt giảm thủ tục PCCC và cấp phép xây dựng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phòng vừa ký Công văn gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trước đó, ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ.

Cảnh sát kiểm tra cảm biến của thiết bị cảnh báo cháy tại một tòa nhà ở quận 11, TPHCM (Ảnh: An Huy).

Trên cơ sở đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy; thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép xây dựng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực trên để báo cáo Thủ tướng hiện trạng trước 10/5.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đánh giá rõ về thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua. Các bộ cũng cần đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan, trên cơ sở báo cáo của các Bộ, có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng trước 12/5.