Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Quốc hội sáng 7/4 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, sau khi bỏ phiếu kín bầu chức danh người đứng đầu Nhà nước.

Theo nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới. Như vậy, đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời đảm nhận hai chức danh người đứng đầu Đảng và người đứng đầu Nhà nước.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ tuyên thệ và tuyên thệ nhậm chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Phạm Thắng).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học, với quá trình dài công tác gắn với ngành công an.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an; Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an.

Sau đó, ông tiếp tục được giao nhiều trọng trách quan trọng trong ngành như Phó tổng Cục trưởng rồi Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Năm 2007, ông được phong hàm Thiếu tướng và thăng hàm Trung tướng 3 năm sau đó.

Đến tháng 8/2010, ông trở thành Thứ trưởng Bộ Công an và được tín nhiệm giao cương vị Bộ trưởng Công an 6 năm sau đó, vào tháng 4/2016. Năm 2014, ông được phong hàm Thượng tướng.

Đến năm 2019, ông được phong hàm Đại tướng và giữ chức Bộ trưởng Công an cho đến tháng 5/2024, trước khi được bầu làm Chủ tịch nước.

Sau 3 tháng giữ cương vị người đứng đầu Nhà nước, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư và kiêm nhiệm hai chức danh quan trọng này trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 10/2024.

Sau đó, khi Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước, ông đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư khóa XIII. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị và tái đắc cử chức Tổng Bí thư khóa XIV.

Nhận được sự tín nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch nước và kiêm nhiệm đồng thời hai chức danh quan trọng của người đứng đầu Đảng, người đứng đầu Nhà nước trong nhiệm kỳ mới.