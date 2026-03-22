Tổng Bí thư Tô Lâm: Binh chủng Công binh tiếp tục phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi"

Chủ nhật, 22/03/2026 - 14:01

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Các đồng chí: Lương Cường, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thế hệ cán bộ, chiến sĩ công binh các thời kỳ…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Bản lĩnh vững vàng, tinh thần chiến đấu không lùi bước

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh cho biết, cách đây tròn 80 năm, ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Công chính giao thông Cục - tiền thân của Binh chủng Công binh ngày nay. Từ dấu mốc lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang, Bộ đội Công binh tự hào về những chiến công đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đó là những năm tháng Bộ đội Công binh vừa chiến đấu, vừa trưởng thành, lớn mạnh trong bom đạn; lấy gian khổ làm môi trường rèn luyện, lấy hiểm nguy làm nơi thử thách ý chí, lấy thắng lợi của chiến trường làm mục tiêu cao nhất.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Bộ binh như mũi mác, công binh như cán mác, cán có chắc, mũi có sắc thì mới đâm được giặc”, Bộ đội Công binh đã tích cực, chủ động, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, xẻ núi, mở đường, bắc cầu, xây dựng hầm hào... bảo đảm cho quân ta tiến lên tiêu diệt địch, liên tiếp giành thắng lợi. Những cống hiến xuất sắc ấy được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý: Cờ “Mở đường thắng lợi” Bác Hồ trao tặng sau Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, trở thành truyền thống vẻ vang của Công binh Việt Nam anh hùng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Binh chủng Công binh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh, phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Binh chủng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, tự hào và xúc động, phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Binh chủng Công binh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, buổi Lễ hôm nay là dịp để ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành đầy vinh quang của Bộ đội Công binh; tri ân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân; khẳng định quyết tâm xây dựng Binh chủng Công binh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Binh chủng Công binh là một trong những lực lượng ra đời sớm của Quân đội nhân dân Việt Nam; là binh chủng có bề dày truyền thống, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đội hình chiến đấu của Quân đội ta; đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, chở che; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lịch sử của Bộ đội Công binh là lịch sử của những bước chân mở đường thắng lợi; là lịch sử của ý chí sắt đá, bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Có thể khẳng định: thời chiến, Bộ đội Công binh là lực lượng mở đường cho tiến công, bảo đảm cho chiến thắng; thời bình, Bộ đội Công binh là lực lượng mở đường cho phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Binh chủng Công binh. Huân chương Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận xứng đáng đối với một Binh chủng anh hùng, một lực lượng trung thành, tận tụy, quả cảm, sáng tạo, kỷ luật và giàu truyền thống chiến đấu.

Thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư lưu ý, chúng ta đang sống trong một thế giới chuyển động rất nhanh, rất phức tạp, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu mới, rất cao, rất toàn diện đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Muốn hoàn thành tốt sứ mệnh “kẻ thù nào cũng đánh thắng”, Tổng Bí thư đề nghị, Binh chủng Công binh, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối chấp hành, tuyệt đối sẵn sàng chiến đấu; giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Binh chủng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nắm vững tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các chủ trương chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Binh chủng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị), 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng), 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân), phương châm 5 vững (Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững). Cán bộ, chiến sĩ Công binh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có ý chí chiến đấu thật cao, có tinh thần trách nhiệm thật lớn, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư yêu cầu, xây dựng lực lượng Công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại; phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công binh có bản lĩnh, có tri thức, có kỹ năng, có tác phong chính quy, có kỷ luật sắt, có khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại và thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới. Huấn luyện phải cơ bản, thiết thực, vững chắc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công binh phải thật sự là người lính có ý chí thép, thao tác thuần thục, phản ứng chính xác, hành động dứt khoát, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kỷ luật.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt. Binh chủng phải nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, xây dựng công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo hướng hiện đại, chất lượng cao, sức chiến đấu cao; phải chủ động tham mưu và tổ chức tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh trong các hình thái tác chiến; phải tiếp tục đẩy mạnh năng lực rà phá bom mìn, làm sạch đất đai, trả lại môi trường an toàn cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào năm 2045 hoặc sớm hơn.

Trong thiên tai, thảm họa, sự cố, cứu nạn, cứu hộ, Công binh phải tiếp tục là lực lượng đi trước, đến sớm nhất, bám trụ bền bỉ nhất, hành động quả cảm nhất. Bộ đội Công binh không chỉ là lực lượng chiến đấu của Quân đội; còn là lực lượng của lòng dân, vì dân, được dân tin, dân quý, dân gửi gắm niềm tin trong lúc gian nan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Công binh (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư chỉ rõ, phải tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới; phải gắn nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ thực tiễn; mở rộng hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và bảo đảm chiến đấu trong tình hình mới.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, đạo đức, văn hóa và mối quan hệ máu thịt với nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là gốc của mọi thắng lợi. Truyền thống anh hùng phải được giữ bằng Đảng bộ mạnh, tổ chức chặt, cán bộ tốt, kỷ luật nghiêm, nội bộ đoàn kết, đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, bằng phong trào thi đua quyết thắng sôi nổi, thiết thực. Binh chủng phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong chính quy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nhận việc khó, hoàn thành việc khó.

Binh chủng phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn và ở nước ngoài; phải làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa; chính sách hậu phương quân đội, gắn bó máu thịt với nhân dân; góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Hình ảnh Bộ đội Công binh phải luôn là hình ảnh của bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình, kỷ luật, chính xác, tận tụy, xung kích và chiến thắng.

Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm qua, Bộ đội Công binh đã viết nên bản anh hùng ca bằng mồ hôi, trí tuệ, máu xương, lòng trung thành và tinh thần chiến đấu kiên cường của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Truyền thống đó là niềm tự hào, là tài sản vô giá, là mệnh lệnh thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải sống, học tập, rèn luyện và chiến đấu xứng đáng hơn nữa.