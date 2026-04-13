Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao các quyết định về chỉ định nhân sự

Chiều 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.​​​​​​​

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 người; Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Quân ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: TTXVN).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: TTXVN).

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 người; Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 người.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 còn có 3 ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 người; Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 người.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các đảng ủy được trao quyết định hôm nay đều giữ vai trò rất quan trọng. Mỗi lĩnh vực đều rất lớn, mỗi nhiệm vụ đều rất nặng, nhưng tất cả đều liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đến hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; đến việc giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đại diện 4 Đảng ủy nhận nhiệm vụ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông cũng nhấn mạnh luôn gương mẫu, đoàn kết, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chủ động, nhạy bén tham mưu hoạch định và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân.