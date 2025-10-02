Tổng Bí thư: Củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại để quân đội hùng mạnh

Sáng 2/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội mở ra trang mới trong sự nghiệp xây dựng quân đội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đánh giá Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội.

Theo Tổng Bí thư, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân đạt nhiều thành tựu.

Trong đó có những lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại và nhu cầu bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội (Ảnh: Nam Thường).

Tổng Bí thư cho hay, Đại hội tham gia nhiều ý kiến có giá trị đóng góp vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội 14 của Đảng với sự bổ sung, làm rõ cả về lý luận và thực tiễn nhiều vấn đề quan trọng và đây chính là sự thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của các đại biểu đối với Đại hội 14 của Đảng.

Những chủ trương, quyết sách mà Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,...

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh, mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Nam Thường).

Tổng Bí thư cho rằng thành công của Đại hội là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm, đồng sức xây dựng Quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên hành trình hiện đại hóa từng sĩ quan, từng chỉ huy,...

Với ý chí và quyết tâm trách nhiệm chính trị cao nhất sau Đại hội, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kết quả Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan khu vực trưng bày phương tiện, khí tài của quân đội tại Đại hội (Ảnh: Nam Thường).

Đồng thời các bên liên quan tiến hành thật chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của các văn kiện Đại hội, hoàn thiện, ban hành thật khẩn trương chương trình, kế hoạch hành động ở từng cấp, triển khai thực hiện bài bản nghị quyết của Đại hội; đưa ngay nghị quyết vào các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, làm cho nghị quyết thực sự có sức sống,...

Đại hội xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ

Trong sáng 2/10, Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu 48 đại biểu (45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết) cùng 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu chủ yếu, đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội "trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao" trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thống nhất cao với dự thảo văn kiện Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn phù hợp tình hình quốc tế và trong nước.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2025-2030.