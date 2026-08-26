Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng “không khép kín nguồn cán bộ”

Chiều 26/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26 của Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26 của Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp (Ảnh: TTXVN).

Điểm cốt lõi, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức vị trí việc làm, năng lực với tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh đúng quy trình là bắt buộc, nhưng kết quả cuối cùng phải là đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu đào tạo và tạo ra kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng quán triệt tư tưởng của Đảng trong công tác cán bộ, đó là coi đức là gốc, nhưng phải coi trọng thực tài và kết quả; không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn, đồng thời phải đảm bảo kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Về mục tiêu, đến năm 2030, phải tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong công tác cán bộ; cơ bản hoàn thiện nền tảng về thể chế, vị trí việc làm, khung năng lực, đánh giá, tạo nguồn, dữ liệu và quản trị đội ngũ. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng được đội ngũ cán bộ và nền quản trị, phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu phát triển của một nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ các đột phá chiến lược, phải đánh trúng những điểm nghẽn và tạo được sự thay đổi về thể chế và phải tháo gỡ được.

Cùng với việc đánh giá, lựa chọn, sử dụng, sàng lọc cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải đổi mới cách giao nhiệm vụ theo hướng rõ mục tiêu, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và có căn cứ kiểm chứng.

Đánh giá cán bộ cũng phải thường xuyên, liên tục, đa chiều, có phân hóa, kết hợp định tính với định lượng, đặt kết quả trong tương quan với thẩm quyền, nguồn lực, điều kiện và độ khó của nhiệm vụ…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Theo yêu cầu của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong tuyển chọn, trong quy hoạch, trong đào tạo, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật…

Song song với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; chuyển mạnh từ nguồn khép kín sang nguồn mở, động, nhiều lớp, nhiều phương án; chuẩn bị cán bộ từ sớm, từ xa cho các vị trí trọng yếu, lĩnh vực chiến lược, nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một quyết định về cán bộ phải xác định rõ trách nhiệm của người đề xuất, giới thiệu, thẩm định, quyết định và theo dõi sau bố trí.

Nhấn mạnh công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng thước đo cuối cùng không phải là số lượng quy định, quy trình, mà việc phải lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận.

Bên cạnh đó, phải trọng dụng người có đức, có tài, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu và kiểm soát hiệu quả quyền lực, đồng thời phải giữ vững nguyên tắc nhưng mạnh dạn đổi mới, trao quyền gắn với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, khuyến khích sáng tạo đi đôi với kỷ luật, kỷ cương.