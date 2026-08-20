Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đổi mới tổ chức, cán bộ phù hợp với mô hình mới

Định hướng chỉ đạo này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập khi chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, sáng 20/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định tinh thần xuyên suốt là kiên định nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời đổi mới mạnh mẽ để lãnh đạo đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, khoa học hơn, dân chủ hơn, hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời gợi mở định hướng lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh nhưng kiểm soát quyền lực chặt; ban hành chủ trương phải gắn với tổ chức thực hiện và trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, báo cáo sơ kết phải bám sát Nghị quyết số 28, đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả thực hiện trong phạm vi cả nước và nhất là sau khi sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Khẳng định việc thực hiện Nghị quyết số 28 đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế.

Đó là còn văn bản dàn trải; nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm chưa rõ; họp nhiều nhưng hiệu quả thấp; xin ý kiến việc thuộc thẩm quyền hoặc có nơi, có lúc can thiệp sâu vào quản lý điều hành; phân cấp có nơi chưa giao đủ quyền, đủ lực, dữ liệu; phối hợp nhiều tầng nấc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải xác lập rõ trọng tâm đổi mới, lấy tổ chức thực hiện làm khâu đột phá và kết quả thực chất để làm thước đo.

Theo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phải kiên định gắn với đổi mới; lãnh đạo toàn diện nhưng đúng vai, đúng thẩm quyền; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực; công nghệ không thể thay đổi trách nhiệm chính trị và quyết định của con người.

Đến năm 2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm. Đến năm 2045 phải phát triển phương thức lãnh đạo cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo ra động lực phát triển cho đất nước.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần nghiên cứu đổi mới tổ chức, cán bộ phù hợp với mô hình, bộ máy mới, phân định rõ chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác; đổi mới kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực theo hướng phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo sớm.

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần phát huy trách nhiệm nêu gương, xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa liêm chính, trách nhiệm phục vụ nhân dân; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải hoàn thiện những vấn đề cốt lõi của dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng tầm, rõ trọng tâm và khả thi; tập trung hoàn thiện Đề án, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Điều quan trọng, theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, không chỉ là có chủ trương đúng mà phải tổ chức thực hiện nghiêm và đến cùng, tạo những chuyển biến rõ trong thực tiễn bằng những kết quả cụ thể.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời phải mạnh dạn đổi mới; lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện làm thay; phân cấp nhưng không buông lỏng kiểm tra, giám sát.