Đền thờ các Anh hùng dân tộc Việt Nam - Quốc Tổ Vọng Từ tại chùa Tháp Tường Long (phường Đồ Sơn, Hải Phòng) nằm hướng ra biển.

Toàn cảnh Đền thờ các Anh hùng dân tộc Việt Nam tại ngôi chùa ở Hải Phòng (Video: Nguyễn Dương).

Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 24/2.

Kiến trúc đền thờ được lấy theo mẫu chùa Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo cũ của TP Hải Phòng), là ngôi chùa duy nhất có 5 nóc.

Trong ảnh là mặt trước công trình hướng ra biển.

Đỉnh nóc hình lục giác, mỗi cạnh đều được vẽ tranh tứ quý với tổng số 24 bức tranh. Trên đỉnh nóc vẽ tôn tượng ngũ phương ngũ Phật. Hai bên chính diện là hình cửu long tranh châu, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Đơn vị thi công vẫn đang hoàn thành nốt các hạng mục nhỏ phía ngoài công trình.

Công trình nhìn từ trên cao xuống.

Đền thờ các anh hùng dân tộc là nơi tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã hy sinh xương máu để giữ gìn từng tấc đất quê hương. Đó là những bậc đế vương anh minh, những vị tướng tài ba, những anh hùng nghĩa sĩ, những bậc nữ lưu trung liệt, những người đã viết nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam.

Công trình có nhiều cột đá được khắc chữ và hoa văn cầu kỳ, tinh xảo.

Theo lãnh đạo địa phương, việc xây dựng đền thờ không phải để tôn vinh quá khứ một cách hình thức, mà là để giáo dục hiện tại và hướng đến tương lai.

Trong ảnh, đền thờ nằm trong quần thể chùa Tháp Tường Long, ở phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.