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Tìm thấy thi thể thanh niên sau 3 ngày mất tích ở hồ Tuyền Lâm

(Dân trí) - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể thanh niên ở vùng nước sâu trên hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt.

Ngày 1/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể anh N.C.B. (31 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) cho người thân lo hậu sự.

Trước đó, vào 16h ngày 29/10, anh B. cùng bạn đến hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, câu cá. Phát hiện cần câu bị trôi, anh B. bơi ra hồ để lấy nhưng bị đuối nước, mất tích.

Tìm thấy thi thể thanh niên sau 3 ngày mất tích ở hồ Tuyền Lâm - 1

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày mất tích (Ảnh: Văn Lịch).

Nhận tin báo, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp cùng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tối 1/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh B. ở khu vực nước sâu trên hồ Tuyền Lâm, cách vị trí nạn nhân gặp nạn không xa.