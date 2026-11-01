Tìm thấy thi thể thanh niên sau 3 ngày mất tích ở hồ Tuyền Lâm

Ngày 1/11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể anh N.C.B. (31 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) cho người thân lo hậu sự.

Trước đó, vào 16h ngày 29/10, anh B. cùng bạn đến hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, câu cá. Phát hiện cần câu bị trôi, anh B. bơi ra hồ để lấy nhưng bị đuối nước, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày mất tích (Ảnh: Văn Lịch).

Nhận tin báo, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp cùng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tối 1/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh B. ở khu vực nước sâu trên hồ Tuyền Lâm, cách vị trí nạn nhân gặp nạn không xa.