Phát hiện thi thể nam giới trong rừng gần hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt

Ngày 20/4, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác định lai lịch, gốc tích người đàn ông tử vong ở rừng phòng hộ gần hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, ngày 18/4, người dân phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy ở khu vực rừng gần hồ Tuyền Lâm nên trình báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận nạn nhân tử vong khoảng 4 tuần trước, không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân cao 1,6-1,65m; tóc ngắn, màu đen; hàm trên có răng khểnh; có hình xăm ở tay phải, lưng phải song không rõ do bề mặt da bị phân hủy.

Lực lượng chức năng điều tra vụ phát hiện thi thể nữ giới ở hồ Tuyền Lâm Đà Lạt hồi tháng 6/2024 (Ảnh: Nhật Linh).

Tại hiện trường, công an ghi nhận ba lô màu xám và giày nam hiệu CAMEL; sạc dự phòng BONNE; bình nước giữ nhiệt hiệu Lock&Lock; quần jean màu xanh đen; điện thoại hiệu Samsung A24 màu xanh.

Theo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, cơ thể phân hủy nên việc nhận dạng, xác định lai lịch gặp nhiều khó khăn. Do vậy, đơn vị này phát thông tin tìm nhân thân nạn nhân để phục vụ điều tra. Mọi thông tin liên quan phản ánh qua số điện thoại 0919.892.486, ông Từ Đức Tú, Phó trưởng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Trước đó, vào tháng 6/2024, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nữ giới ở vị trí nhiều cây xanh trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Tuy nhiên, đến nay, việc điều tra gặp khó khăn do cơ quan chức năng chưa thể xác định lai lịch, gốc tích nạn nhân.