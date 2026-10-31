Thanh niên mất tích khi bơi ra hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt lấy cần câu

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên hồ Tuyền Lâm, thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ Tuyền Lâm (Ảnh: Đình Thi).

Trước đó, vào 16h ngày 29/10, anh N.C.B. (35 tuổi, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) cùng một số người bạn đến hồ Tuyền Lâm vui chơi, câu cá. Phát hiện cần câu bị trôi, anh B. bơi ra hồ lấy nhưng bị đuối nước, mất tích.

Nhận tin báo, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp cùng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến trưa 31/10, việc tìm kiếm nạn nhân đang được các đơn vị liên quan thực hiện.