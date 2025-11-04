Cô gái nghi bị "bắt cóc online" được tìm thấy trong một siêu thị tại Hà Nội

Sáng 4/11, nguồn tin từ Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) xác nhận các cơ quan chức năng và gia đình đã tìm thấy chị Nguyễn Thị N.M. (18 tuổi, trú phường Vinh Lộc) sau 4 ngày cô gái này mất liên lạc với gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hùng (cậu ruột chị M.) cho biết, cháu gái của ông được người dân phát hiện khi đang lang thang trong một siêu thị tại Hà Nội.

Cơ quan chức năng trích xuất dữ liệu camera để tìm kiếm chị M. (Ảnh: V. Hùng).

Sau khi nhận được thông tin từ công an phường sở tại, ngay trong đêm qua, Công an phường Vinh Lộc và người thân chị M. đã lên đường ra Hà Nội. Rạng sáng nay, gia đình và cơ quan chức năng đã đón được chị M..

Trước đó, như Dân trí thông tin, tối 31/10, chị M. mất liên lạc với gia đình sau khi xin đến một siêu thị tại phường Thành Vinh (Nghệ An) chơi. Thời điểm rời nhà, chị M. không mang theo điện thoại.

Quá trình tìm kiếm, với sự hỗ trợ của công an, người dân và các văn phòng vận tải khách, gia đình phát hiện chị M. lên một xe khách ra Hà Nội.

Thông tin và hình ảnh từ camera tại một văn phòng bán vé xe tại Hà Nội cung cấp, ngày 2/11, chị M. được một nam thanh niên đưa đến và mua vé về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, cô gái này không xuống xe ở bến xe Hồng Lĩnh mà đi thẳng vào bến xe Hà Tĩnh.

Sáng 3/11, sau khi ăn cơm, gội đầu, chị M. tiếp tục mua vé ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Gia đình nghi ngờ chị M. là nạn nhân của một vụ bắt cóc online.

Vụ việc đang được Công an phường Vinh Lộc điều tra làm rõ. Bước đầu công an xác nhận nam thanh niên xuất hiện trong clip ở phòng vé chỉ mua giúp vé xe cho chị M. về quê, không liên quan đến việc cô gái này mất liên lạc những ngày qua.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Văn Hùng cảm ơn các cơ quan chức năng và cộng đồng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu gái.