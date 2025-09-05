Tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công loạt công trình lớn trên cả nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 158 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, ngày 19/8, Chính phủ đã tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Trong đó, 80 công trình, dự án được lựa chọn làm điểm cầu đều là công trình tiêu biểu cho các lĩnh vực, từ hạ tầng chiến lược đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh,… thể hiện nỗ lực vượt khó, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên của toàn dân tộc.

Toàn cảnh cầu Máy Chai - Hải Phòng khánh thành hôm 19/8 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo Thủ tướng, đây là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả công trình, dự án ở các địa phương).

Thủ tướng cho biết sự kiện sẽ được tổ chức ngày 19/12, nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành và những đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách.

Thủ tướng cũng kêu gọi toàn thể người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng.

Mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 2 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát các dự án, công trình, tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực trước ngày 10/11.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc". Việc này, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước ngày 1/12.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào 19/12.