Thuyền chở nhiều người gặp nạn trên phá Tam Giang, 2 mẹ con tử vong

Ngày 28/2, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế thông tin, ban tổ chức giải đua ghe truyền thống, thuộc khuôn khổ lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An, đã cho dừng hoạt động đua vì có sự cố tàu thuyền trong khu vực phá Tam Giang.

Theo vị lãnh đạo, khi xảy ra sự cố đáng tiếc, giải đua ghe chưa diễn ra và hiện trường cách nơi tổ chức giải 500m. Tuy nhiên, sau khi nhận thông tin, ban tổ chức đã yêu cầu dừng hoạt động đua ghe để triển khai phương án cứu hộ các nạn nhân.

Vụ tai nạn xảy ra cách khu vực tổ chức giải đua ghe truyền thống khoảng 500m (Ảnh: Sơn Thùy).

Thông tin ban đầu, trong lúc di chuyển trên phá Tam Giang, khi đến gần Cảng cá Thuận An, chiếc thuyền chở 11 người dân (trú tại xã Hải Dương cũ) không may gặp sự cố và bị chìm.

Người dân xung quanh cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận và cứu hộ được 9 người. Tuy nhiên, một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi không qua khỏi.

Theo UBND phường Thuận An, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày, tại khu vực gần Cảng cá Thuận An.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo thành phố Huế, chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình nạn nhân.

UBND phường Thuận An khẳng định, thời điểm xảy ra vụ việc, giải đua ghe truyền thống chưa diễn ra.

Nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.