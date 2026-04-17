Thượng úy Công an 114 lần hiến máu, 17 năm làm "sứ giả đỏ" thầm lặng

Thượng úy công an chạy xe 60km truyền máu cứu bé gái mắc bệnh lạ

Suốt 17 năm qua, Thượng úy Trần Văn Phú, công tác tại Công an xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ, đã duy trì thói quen hiến máu định kỳ. Anh Phú trở thành gương mặt quen thuộc với đội ngũ nhân viên lấy máu tình nguyện.

Thượng uý Trần Văn Phú đã thực hiện 114 lần hiến máu trong suốt 17 năm qua (Ảnh: CTV)

Với quan niệm "sống là phải làm việc có ích cho xã hội", hành trình hiến máu của anh Phú bắt đầu từ năm 2009, khi còn là sinh viên tham gia câu lạc bộ tình nguyện. Nhiệt huyết ấy càng bùng cháy khi anh khoác lên mình bộ quân phục công an, thực hiện lời thề "vì dân phục vụ".

Anh Phú cho biết đã thực hiện 114 lần hiến máu, gồm 80 lần hiến toàn phần và 34 lần hiến tiểu cầu.

Không chỉ hiến máu tại địa phương, anh còn góp mặt tại TPHCM, Huế, Đà Nẵng và Hà Nội. Đầu năm 2025, theo lời kêu gọi khẩn thiết của câu lạc bộ "Máu nóng Sài Gòn", anh Phú đã không quản ngại đường xa chạy xe máy từ Hậu Giang đến TPHCM để hiến bạch cầu, cứu sống một người đàn ông trung niên đang nguy kịch.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với anh Phú là vào năm dịch Covid-19 bùng phát, khi hoạt động hiến máu bị đình trệ và kho máu dự trữ cạn kiệt, anh đã đọc được lời kêu cứu của một người mẹ có con gái nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh (hội chứng thalassemia).

"Ngay ngày hôm sau, tôi đã chạy hơn 60km từ TP Vị Thanh đến TP Rạch Giá để truyền máu cho bé. Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi tôi được trực tiếp nhìn thấy người sẽ nhận máu của mình, cảm giác lúc đó vừa xúc động vì mình đã giúp được người khó khăn, lại vừa xót xa cho hoàn cảnh của đứa nhỏ", anh Phú xúc động kể lại.

Sống lành mạnh để giữ chất lượng máu tốt nhất

17 năm với hơn 100 lần anh Phú hiến máu, gia đình anh không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh, đặc biệt với công việc trong ngành công an luôn phải có sức khỏe tốt. Anh Phú trấn an người thân, giải thích rằng mỗi lần hiến máu anh đều được bác sĩ kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng. Anh dí dỏm ví von việc hiến máu như được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, giúp anh yên tâm về tình trạng sức khỏe của mình.

Thượng úy Trần Văn Phú được trao Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia" năm 2025 (Ảnh: NVCC)

"Để sức khỏe đảm bảo đủ tiêu chuẩn hiến máu, tôi luôn thực hiện nghiêm túc việc tránh thức khuya và ăn uống đủ chất. Đặc biệt trước ngày hiến phải tránh xa rượu bia, không uống thuốc kháng sinh và cần uống nhiều nước", anh Phú chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn chất lượng máu của mình.

Gia đình, bạn bè và người thân sau nhiều năm chứng kiến sự kiên trì và sức khỏe ổn định của anh, đã dần hiểu và yên tâm hơn; đồng thời vô cùng khâm phục tấm gương người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Qua nhiều năm hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Phú đã kết nối với nhiều thành viên trong các câu lạc bộ hiến máu trên toàn quốc. Với tinh thần "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", chỉ trong năm 2025, anh đã vận động hơn trăm người tham gia hiến máu và tiểu cầu tại địa phương.

Ngoài ra, Thượng úy Phú còn tham gia các câu lạc bộ thiện nguyện, vận động sách vở cho trẻ em nghèo, nấu ăn tại các bếp ăn từ thiện của bệnh viện. Suốt ngần ấy năm cống hiến, anh chưa bao giờ lưu lại số điện thoại của mình ở bất cứ đâu, chỉ chăm chỉ làm một "sứ giả đỏ" thầm lặng.

Với những cống hiến không ngừng nghỉ, anh Phú đã vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp; được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện vinh danh là người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022; tháng 12/2025 lọt top 10 cá nhân được trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.

Hiện Thượng úy Phú được Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ đề xuất bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Anh Phú cho biết, hiện nay không chỉ anh mà rất nhiều bạn trẻ và thanh niên cũng mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, luôn muốn giúp người trong khả năng có thể.

"Thanh xuân chúng ta chỉ đến một lần trong đời, hãy sống đẹp và sống thật ý nghĩa, đừng vội bỏ cuộc vì khó khăn phía trước. Cứ giúp đời, giúp người, rồi một lúc nào đó duyên lành sẽ đến với mỗi chúng ta", anh Phú truyền cảm hứng.