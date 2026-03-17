Thượng tá Nguyễn Thành Hưng làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM
(Dân trí) - Đại tá Bùi Thanh Trực và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng lần lượt được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM.
Chiều 17/3, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về bổ nhiệm các chức danh đối với lãnh đạo Công an TPHCM.
Buổi lễ do Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, cùng đại diện các cơ quan ban ngành.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM, đối với Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Mai Hoàng cho biết, việc bổ nhiệm các chức danh đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng và Đại tá Bùi Thanh Trực thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an TPHCM.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng 2 Phó Giám đốc đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới.
Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, việc bổ nhiệm không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng cao, đòi hỏi sự quyết liệt, bản lĩnh, sắc bén và hiệu quả hơn nữa của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.
Trên cương vị mới, Trung tướng Mai Hoàng đề nghị 2 Phó Giám đốc tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TPHCM về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật; phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Cơ quan An ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ sự tin tưởng với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm của mình, các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ cơ quan điều tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (SN 1982, quê Hà Nội) có nhiều năm công tác tại Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Ông đã lập nhiều chiến công khi tham gia phá nhiều vụ án lớn như: Vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (Nghệ An); bắt giang hồ Lê Văn Thọ (Thọ "Sứt"); phá vụ án "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên…
Sau đó, ông được điều động về Công an tỉnh Đồng Nai, giữ chức Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, tham gia đấu tranh, xử lý một số vụ án buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.
Tiếp đó, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng được điều động đến Công an TPHCM, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng Phòng và Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự. Trên cương vị công tác, ông cùng tập thể đơn vị triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố.
Sau khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng cùng tập thể đơn vị triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh tế.
Với những thành tích trong quá trình công tác, tân Phó Giám đốc Công an TPHCM đã 5 lần được trao tặng huân chương, gồm: Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì và Huân chương Chiến công hạng Ba. Ngoài ra, ông còn được tặng nhiều bằng khen của Bộ Công an, cơ quan công an và UBND các tỉnh, thành phố.
Đặc biệt, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng là một trong những điển hình tiên tiến được biểu dương.