Thượng tá Nguyễn Thành Hưng làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM

Chiều 17/3, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về bổ nhiệm các chức danh đối với lãnh đạo Công an TPHCM.

Buổi lễ do Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì. Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, cùng đại diện các cơ quan ban ngành.

Trung tướng Mai Hoàng chủ trì buổi lễ trao quyết định (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM, đối với Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Mai Hoàng cho biết, việc bổ nhiệm các chức danh đối với Thượng tá Nguyễn Thành Hưng và Đại tá Bùi Thanh Trực thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an TPHCM.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng chúc mừng 2 Phó Giám đốc đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới.

Trung tướng Mai Hoàng thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định đối với 2 Phó Giám đốc Công an TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, việc bổ nhiệm không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng cao, đòi hỏi sự quyết liệt, bản lĩnh, sắc bén và hiệu quả hơn nữa của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Trên cương vị mới, Trung tướng Mai Hoàng đề nghị 2 Phó Giám đốc tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TPHCM về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật; phát huy vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Cơ quan An ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ sự tin tưởng với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm của mình, các đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ cơ quan điều tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ban lãnh đạo Công an TPHCM chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thành Hưng và Đại tá Bùi Thanh Trực (Ảnh: Công an cung cấp).