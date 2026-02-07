Thực hư thông tin xây cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong

Ngày 7/2, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến nay địa phương chưa có bất kỳ quy hoạch hoặc kế hoạch đầu tư nào liên quan đến việc xây dựng cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về phương án xây dựng cầu vượt biển qua khu vực này. Theo nội dung lan truyền, tuyến cầu được cho là sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển so với lộ trình đường bộ hiện nay.

Bản đồ cho rằng có dự án xây cầu vượt vịnh Vân Phong lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Thông tin trên còn mô tả công trình đóng vai trò là trục kết nối chiến lược giữa hai phân khu trọng điểm của Khu Kinh tế Vân Phong, gắn với quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Bắc Vân Phong, hệ thống logistics, công nghiệp, đô thị, du lịch cao cấp, qua đó hình thành chuỗi đô thị ven biển liên hoàn giữa Nam và Bắc Vân Phong.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Vinh khẳng định những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội là chưa chính xác, có thể gây hiểu nhầm cho người dân và các nhà đầu tư.

Một góc vịnh Vân Phong ở tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần tiếp cận, theo dõi thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống, tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin chưa được kiểm chứng.