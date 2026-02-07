Thực hư thông tin xây cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong
(Dân trí) - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xây cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa khẳng định hiện chưa có quy hoạch hay kế hoạch chính thức đối với dự án này.
Ngày 7/2, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến nay địa phương chưa có bất kỳ quy hoạch hoặc kế hoạch đầu tư nào liên quan đến việc xây dựng cầu vượt biển qua vịnh Vân Phong.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về phương án xây dựng cầu vượt biển qua khu vực này. Theo nội dung lan truyền, tuyến cầu được cho là sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển so với lộ trình đường bộ hiện nay.
Thông tin trên còn mô tả công trình đóng vai trò là trục kết nối chiến lược giữa hai phân khu trọng điểm của Khu Kinh tế Vân Phong, gắn với quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Bắc Vân Phong, hệ thống logistics, công nghiệp, đô thị, du lịch cao cấp, qua đó hình thành chuỗi đô thị ven biển liên hoàn giữa Nam và Bắc Vân Phong.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Vinh khẳng định những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội là chưa chính xác, có thể gây hiểu nhầm cho người dân và các nhà đầu tư.
Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần tiếp cận, theo dõi thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống, tránh bị ảnh hưởng bởi những thông tin chưa được kiểm chứng.
Khu Kinh tế Vân Phong nằm ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, có tổng diện tích khoảng 150.000ha, trong đó phần mặt nước khoảng 80.000ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha.
Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu kinh tế Vân Phong là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho khu vực lân cận cũng như cả nước.