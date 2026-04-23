Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch Hải Phòng, Đà Nẵng và 14 Phó Chủ tịch của 2 TP

Ngày 23/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 719, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 718, Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Trần Văn Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Ông Hoàng Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Với thành phố Đà Nẵng, tại Quyết định số 729, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 727, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với:

1- Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

2- Ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

3- Ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

4- Ông Trần Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

5- Ông Lê Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

6- Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

7- Ông Hồ Quang Bửu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

8- Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.