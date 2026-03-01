Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi qua trọn vẹn thế kỷ XX bằng sự tận tâm cống hiến

Quê hương Quảng Ngãi tự hào về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Ngày 1/3, tại xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026).

Trước khi lễ kỷ niệm diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Quốc Triều).

Diễn văn nêu rõ, từ một thanh niên trí thức yêu nước, qua rèn luyện và thử thách, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trở thành một chính khách xuất sắc, đảm đương nhiều trọng trách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà lý luận chính trị, nhà văn hóa, nhà giáo dục xuất sắc và là nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới.

Thực hiện di huấn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng “Xây dựng tỉnh nhà thành một tỉnh giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã phát huy đoàn kết, nỗ lực bứt phá và đạt nhiều kết quả toàn diện.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tận dụng lợi thế vừa có biển, vừa có núi để phát triển, dựa trên kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm (Ảnh: Quốc Triều).

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất và tâm nguyện của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại 5 bài học quý báu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã sớm hòa mình vào phong trào yêu nước của thanh niên trí thức. Dưới sự dìu dắt trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tinh thần dân tộc tự phát của người thanh niên yêu nước đã chuyển biến thành sự giác ngộ lý tưởng cách mạng.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng tích cực tham gia vào quá trình xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị lực lượng, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân vào mùa thu lịch sử năm 1945.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Quốc Triều).

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng, đặc biệt là trọng trách Thủ tướng Chính phủ trong hơn 3 thập kỷ (1955-1987).

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều hành, chèo lái đất nước vượt qua những giai đoạn đặc biệt khó khăn như xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, phát triển đất nước sau ngày thống nhất.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã để lại dấu ấn tại những công trình thế kỷ, mang tính biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam trong kỷ nguyên xây dựng đất nước như thủy điện Hòa Bình, nhà máy gang thép Thái Nguyên...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Ảnh: Quốc Triều).

Suốt 75 năm hoạt động cách mạng, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách: 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương.

“Đồng chí Phạm Văn Đồng đã đi qua trọn vẹn thế kỷ XX bằng sự tận tâm cống hiến, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng phong phú, kiên trì, bền bỉ của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại nhiều kinh nghiệm quý báu, thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (Ảnh: Quốc Triều).

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến 5 bài học chính là kiên định lý tưởng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, lấy nhân dân làm trung tâm; đề cao trí tuệ, tư duy đổi mới, phát triển giáo dục và văn hóa.

Tiếp đó là bài học về sự kết hợp chặt chẽ giữa kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong sách lược và bài học về đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự phê bình và phê bình, giản dị, liêm khiết, tận tụy, dám nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm trân trọng kế thừa và phát huy những giá trị, di sản to lớn mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại cho hôm nay và mai sau.