Thủ tướng Phạm Minh Chính tới nhà riêng thăm nguyên Thủ tướng Kuwait

Chiều tối 17/11 (giờ địa phương), trong bầu không khí chân tình và trọng thị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp lại nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah, người bạn lớn của Việt Nam và trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ chân thành mà Ngài nguyên Thủ tướng đã dành cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân gặp cựu Thủ tướng Kuwait Nasser Al-Mohammed Al-Ahmad Al-Sabah (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại chuyến thăm lịch sử của nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser tới Việt Nam vào tháng 5/2007, tạo chuyển biến quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Kuwait ngày nay, trong đó có dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ vai trò tiên phong và tâm huyết của nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser trong việc đưa hai nước trở thành những đối tác kinh tế, đầu tư và phát triển quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông tin cho nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser về những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, với năng lực và vị thế mới, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy và bền vững trong chiến lược đa dạng hóa kinh tế của Kuwait, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, chuỗi cung ứng, đầu tư và tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập sẽ tiếp tục phát triển, kế thừa và phát huy những di sản quý báu mà nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser đã đặt nền móng.

Nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, “người bạn lớn”, “người anh em” của đất nước và nhân dân Kuwait, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam, “đất nước của những điều vĩ đại”, trong đó nổi bật là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam thời gian qua, nguyên Thủ tướng cho rằng với nền tảng là sự quyết tâm, không ngại gian khó, dân tộc Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thế kỷ 20 và kiến tạo được những “điều kỳ diệu” trong thế kỷ 21, trở thành một nước có vai trò, ảnh hưởng cả về chính trị và kinh tế tại châu Á.

Nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah khẳng định nhân dân Kuwait sẽ luôn ghi nhớ lập trường cân bằng, đứng về phía công lý của Việt Nam trong những thời điểm khó khăn của Kuwait. Nguyên Thủ tướng cũng cho biết các nhà lãnh đạo Kuwait đã đề ra các chiến lược rất dài hạn và cụ thể để triển khai hợp tác với Việt Nam, đặc biệt về bảo đảm an ninh lương thực.

Nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser khẳng định sẽ luôn tiếp tục đồng hành và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Kuwait trong bất kỳ cương vị nào, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực.