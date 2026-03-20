Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Nga

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2012. Năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam luôn coi Nga là một đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời mong muốn cùng Nga phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tinh thần Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Nga hồi cuối tháng 2, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống V. Putin, trong đó nhấn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn và tin tưởng Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung.

Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ và giao thông - vận tải.

Tại cuộc gặp, Tổng thống V. Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống V. Putin khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết và mong sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga.

Tổng thống V. Putin cũng khẳng định sẵn sàng duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược cũng như về quan hệ song phương.

Ông Putin mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột là năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự..., mở rộng sang các lĩnh vực điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống V. Putin. Tổng thống V. Putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời.