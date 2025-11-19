Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Algeria

Chiều tối 18/11, giờ địa phương, ngay sau khi tới Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria (Ảnh: Dương Giang - TTXVN).

Bà con mong muốn thành lập Hội Người Việt Nam tại Algeria

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, cộng đồng người Việt Nam tại Algeria hiện có khoảng 2.000 người, chia thành 2 nhóm gồm: cán bộ, nhân viên và kỹ sư, công nhân lao động với khoảng 500 người; và khoảng 1.500 người gốc Việt hoặc có một phần dòng máu Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria luôn đoàn kết, có ý thức giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chăm chỉ làm việc và tuân thủ pháp luật sở tại. Bà con luôn tự hào về thành tựu phát triển và vị thế của đất nước; luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tại cuộc gặp mặt, bà con chia sẻ niềm mong muốn được trở về thăm quê hương, song điều kiện còn khó khăn về kinh tế nên chưa thực hiện được. Khẳng định sẵn sàng nỗ lực phấn đấu, vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Algeria, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước, bà con đề xuất Thủ tướng tác động với Chính phủ Algeria cho phép thành lập Hội Người Việt Nam tại Algeria; tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động văn hoá Việt Nam tại Algeria; có chính sách ưu đãi cho kiều bào ở những nơi còn khó khăn...

Hỗ trợ lúc bà con “tối lửa, tắt đèn”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của bà con cũng như bao người Việt Nam khác ở trong cũng như ngoài nước.

Chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đến cộng đồng người Việt Nam tại Algeria, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ từ lâu đời, đặc biệt là trong quá trình cùng đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria (Ảnh: Dương Giang - TTXVN).

Hơn 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Algeria không ngừng được phát huy, củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Algeria duy trì, nuôi dưỡng, hun đúc để mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Algeria ngày càng đơm hoa, kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thủ tướng cho rằng, quan hệ kinh tế Việt Nam - Algeria còn dư địa rất lớn, trong chuyến thăm này, Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo Algeria sẽ thảo luận để nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, để trên cơ sở đó, thúc đẩy các quan hệ kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, tăng cường kết nối doanh nghiệp, kết nối nhân dân, giao lưu văn hoá…

Thông tin về tình hình đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, sau 80 năm giành độc lập dân tộc, trải qua thời gian dài chiến tranh, bao vây, cấm vận, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, đến nay Việt Nam có quy mô nền kinh tế lên khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Đời sống người dân không ngừng được nâng lên; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam trong 5 năm qua tăng 37 bậc lên thứ 46 năm 2025; trong nhiệm kỳ dành 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, tương đương 17% GDP; Việt Nam đã hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước.

Chia sẻ các nhiệm vụ chiến lược mà nước ta đang thực hiện để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có hơn 6 triệu người. Xác định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách như về bất động sản, đất đai, nhà ở, căn cước công dân, chính sách visa… tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội về cội nguồn một cách thuận lợi nhất.

Xúc động trước “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của bà con, Thủ tướng Chính phủ mong muốn bà con luôn đoàn kết, học tập, làm việc tốt, tuân thủ luật pháp sở tại; tiếp tục giữ tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc; tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng như các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài lập đường dây nóng hoặc có phương thức trao đổi, tiếp nhận thông tin thuận lợi, dễ dàng nhất để kết nối cộng đồng, nhất là tiếp nhận, xử lý các vấn đề bảo hộ công dân, hay lúc bà con “tối lửa, tắt đèn”.

Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng cổng thông tin “đúng, đủ, sạch, sống, kết nối liên thông” để thông tin về cộng đồng, về tình hình Việt Nam và quan hệ Việt Nam với sở tại trên khắp thế giới.

Cũng tại cuộc gặp mặt, đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Việt Nam đã trao 5 suất học bổng tặng con em người Việt Nam tại Algeria về Việt Nam học tập tại học viện.