Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến công tác tại Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội sang Thủ đô Vientiane, Lào đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, vào 9 giờ 30 ngày 2/12, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến công tác tại Lào dự Cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Ngoại giao, lãnh đạo thủ đô Vientiane, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Viengsan Chantha; lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Ngoại giao Lào.

Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Trong chuyến công tác, cùng với dự Cuộc họp cấp cao giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng Thủ tướng Lào đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; đồng thời tiến hành các hoạt động song phương với Lào như gặp lãnh đạo cấp cao của Lào; đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt - Lào.

Tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, hai đoàn đại biểu Chính phủ hai nước sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; đồng thời trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026-2030 và năm 2026, nhằm cụ thể hóa Kết luận của Cuộc họp hai Bộ Chính trị.

Chuyến công tác của Thủ tướng tới Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.

Sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí nâng quan hệ lên tầm cao mới, mang tính gắn kết chiến lược.

Hai bên phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là qua gặp gỡ, trao đổi giữa hai đồng chí Tổng Bí thư; lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước của hai nước; đồng thời rà soát, điều chỉnh các cơ chế hợp tác phù hợp với thực tiễn của hai bên; hai bên cũng tập trung trao đổi các vấn đề chiến lược, chủ trương, chính sách liên quan đến an ninh và phát triển.

Hai bên phối hợp tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi, nhiều nội dung, dự án hợp tác trọng điểm được giải quyết dứt điểm, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật có chuyển biến tích cực. Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân, địa phương của hai nước tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào thực chất hơn...

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào lần này nhằm triển khai ngay các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng; góp phần đẩy mạnh phát triển quan hệ với Lào; thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ trong việc thực hiện hóa Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, đưa quan hệ hai nước lên tầm "gắn kết chiến lược".