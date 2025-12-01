Cán bộ né việc vì "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước HĐXX"

Chiều 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Khái quát nhiều kết quả nổi bật trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, song Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng

Lãnh đạo, người đứng đầu ở một số nơi, một số cơ quan chưa chú trọng đúng mức đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ đó dẫn tới thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý chưa nghiêm minh và hiệu quả; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công, theo Thủ tướng, chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ ra thực tế một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

"Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta; phải cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không lơ là, mất cảnh giác", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ quán triệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trước hết, ông nhấn mạnh Đảng ủy Chính phủ coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, nhiệm vụ sống còn, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chính phủ cũng kiên quyết thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, thủ tục, quy trình thực hiện nhiệm vụ góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt rà soát quy định hiện hành để tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, ông lưu ý bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích", ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Giải quyết dứt điểm các dự án thua lỗ, tồn đọng, kéo dài

Mặt khác, Thủ tướng quán triệt cần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí; lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, chống là quan trọng, đột phá, thường xuyên.

Thanh tra Chính phủ được giao tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm công tác phát hiện, xử lý được kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, ông nhấn mạnh cần nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế xử lý vật chứng, góp phần khơi thông nguồn lực, đưa tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí.

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với giám sát, kiểm tra, xóa bỏ cơ chế "xin - cho".

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan, đơn vị làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết ngay trong cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, cũng là yêu cầu được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng đồng thời chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm quy định hành chính, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, liêm chính, trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, ông quán triệt quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được lãnh đạo Chính phủ đề cập là việc giải quyết các dự án thua lỗ, các dự án năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc, ngân hàng SCB; xử lý dứt điểm và báo cáo các cấp có thẩm quyền; đề xuất các cấp có thẩm quyền tiếp tục xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài.

Đánh giá tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm", Thủ tướng nêu rõ đây là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp, rất nhạy cảm. Vì thế, theo Thủ tướng, phải luôn giữ bản lĩnh, tỉnh táo với trái tim nóng, cái đầu lạnh cùng tinh thần cách mạng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.