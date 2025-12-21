Thủ tướng nêu "5 đảm bảo, 6 đột phá" phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 21/12, trong thành tựu chung của đất nước nhiệm kỳ vừa qua và đặc biệt trong năm 2025, có sự đóng góp rất tích cực của Bộ Xây dựng và ngành Xây dựng.

Thủ tướng khái quát những kết quả của Bộ, ngành Xây dựng bằng 32 chữ: "Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới".

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả rất đáng ghi nhận của Bộ, ngành xây dựng trong thời gian qua, hoàn thành và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn các công nhân, kỹ sư trên các công trường đã nêu cao tinh thần "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió",...

Đồng thời, Thủ tướng gửi lời cảm ơn những người dân đã nhường mặt bằng để góp phần hoàn thành nhiều công trình lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Xây dựng đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, như công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông còn chưa theo kịp tình hình thực tế, nhất là đòi hỏi cao trong tương lai; tiến độ giải ngân đầu năm tại một số dự án còn chậm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bộ Xây dựng).

Thủ tướng đề nghị Bộ, ngành Xây dựng tập trung thực hiện "5 bảo đảm và 6 đột phá" và lưu ý thêm 3 nhiệm vụ quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho đất nước.

Trong đó 5 bảo đảm gồm: Bảo đảm thể chế thông thoáng; hạ tầng thông suốt; quản trị thông minh; cách làm thông dụng; hợp tác thông hiểu.

6 đột phá gồm: Thứ nhất, đột phá trong tư duy và tầm nhìn, với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn".

Thứ hai, đột phá trong huy động, tập trung nguồn lực, đề xuất cơ chế, chính sách để tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng chiến lược và hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, nhất là các dự án giao thông vận tải trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ Bắc - Nam...

Thứ ba, đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu ngành Xây dựng để phát triển trí tuệ nhân tạo.

Thứ tư, đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm sớm hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội trong năm 2028, vượt 2 năm so với kế hoạch.

Thứ năm, đột phá phát triển các phương thức giao thông; quy hoạch với tầm nhìn trăm năm, tinh thần là "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ"; từ đó giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Nhật Bắc).

Thứ sáu, đột phá trong khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm...

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh thêm 3 việc quan trọng với Bộ Xây dựng thời gian tới: Một là, trong tháng 12, Bộ Xây dựng rà soát lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện đường sắt tốc độ cao để lựa chọn công nghệ, tiến hành lựa chọn phương thức đầu tư trong tháng 1/2026.

Hai là, khẩn trương thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và Quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để thúc đẩy thị trường phát triển thị trường công khai, minh bạch, bền vững.

Ba là, vào cuộc giám sát, kiểm toán các công trình, dự án ngay từ đầu để triển khai các dự án thần tốc, táo bạo hơn nữa, tránh tình trạng "đội giá", tránh khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, tránh để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.