Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Tháp cần xác định mô hình tăng trưởng mới

Ngày 27/5, tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan,...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và thay mặt Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức. Là địa bàn đầu tiên mà Thủ tướng Chính phủ tới làm việc sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới được kiện toàn, ĐBSCL nói chung và Đồng Tháp nói riêng còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là điểm nghẽn hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, làm chi phí logistics tăng cao, ảnh hưởng tới thu hút đầu tư,...

Sáng cùng ngày, Thủ tướng và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) - đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Tăng trưởng kinh tế của Đồng Tháp trong quý I/2026 chỉ đạt 6,14%, chưa đạt kế hoạch đề ra (6,95-7%%), thấp hơn tăng trưởng chung cả nước (7,83%). Thu ngân sách chưa bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm và xử lý các dự án tồn đọng kéo dài còn chưa đạt yêu cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều lực cản.

Theo Thủ tướng, Đồng Tháp có vị trí rất quan trọng, trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, tiếp giáp TPHCM, vùng Đông Nam Bộ, TP. Cần Thơ; có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực lúa gạo, cá tra, trái cây, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và rất cụ thể.

Cho rằng các kiến nghị của tỉnh mới chủ yếu đề nghị hỗ trợ ngân sách, Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực xã hội, kiến tạo phát triển và cho biết Trung ương đã chỉ đạo trong năm nay cần tổng kết các cơ chế, chính sách đặc thù để mở rộng áp dụng nếu hiệu quả.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030,...

Thủ tướng yêu cầu Đồng Tháp vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ, đặc biệt là đánh giá tổng thể năng lực, trình độ, số lượng cán bộ của các sở, ngành và cấp xã, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, nhất là trong một số lĩnh vực như giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin.