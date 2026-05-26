Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long đề xuất Trung ương cơ chế đột phá để phát triển

Chiều 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để tạo nguồn lực phát triển

Đánh giá cao những kết quả Vĩnh Long đạt được, song Thủ tướng cho rằng kết quả tăng trưởng của tỉnh chưa thực sự bền vững, tăng trưởng kinh tế quý I/2026 vẫn thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước và chưa đạt kịch bản đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị địa phương thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính và phục vụ sang tư duy kiến tạo phát triển; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng "hai con số", Thủ tướng cho rằng một trong những nhiệm vụ Vĩnh Long cần tập trung là xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài vì việc này sẽ tạo nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng của địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Tỉnh Vĩnh Long cũng phải quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Về việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ. Đặc biệt, cần tập trung sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư; chủ động, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự phù hợp nhu cầu và tình hình thực tiễn.

"Tỉnh phải chủ động, kiến tạo, đề xuất, đề nghị với Trung ương những cơ chế để đột phá phát triển", Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, điểm nghẽn lớn của tỉnh hiện tại là hạ tầng giao thông, chỉ có một tuyến cao tốc đi ngang tỉnh và chưa có đường bộ bờ biển nên nhà đầu tư còn ngần ngại khi đến Vĩnh Long. Địa phương rất mong được Trung ương hỗ trợ phát triển về mặt này.

Với các ý kiến, đề nghị của Thủ tướng và lãnh đạo bộ, ngành, tỉnh sẽ tiếp thu và chuyển thành chương trình hành động cụ thể, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền điện tử, phấn đấu đạt tăng trưởng "hai con số"...

Nhiều kiến nghị với Trung ương để tháo gỡ điểm nghẽn

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, đến ngày 15/5, thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 10.697 tỷ đồng, bằng 47,38% dự toán. Công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong quý I/2026 ước đạt 5,3%.

Tỉnh xác định ba động lực tăng trưởng chủ yếu, trong đó có việc phát triển năng lượng tái tạo, phấn đấu cuối năm 2026 đưa vào vận hành thêm năm nhà máy điện gió với tổng công suất dự kiến đạt 861MW.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng thành lập khu kinh tế Vĩnh Long trên nền tảng mở rộng khu kinh tế An Định. Đây sẽ là vùng động lực chiến lược của tỉnh, đóng vai trò hạt nhân phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và logistic và phát triển điện gió tiềm năng cao...

Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu cát san lấp, giá vật liệu tăng cao, một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu.

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, điều chuyển vốn linh hoạt, tăng cường kiểm tra tiến độ, đẩy nhanh thi công các công trình trọng điểm, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100%.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Trung ương sớm tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng giao thông, năng lượng, ngân sách và phát triển vùng.

Trong đó, tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn thủ tục triển khai các dự án điện gió ngoài khơi Nam Bộ 2 và Nam Bộ 3; hỗ trợ vốn đầu tư khu bến Bình Đại thuộc cảng biển Bến Tre nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận tàu trọng tải lớn đến 50.000 tấn.

Cùng với đó, địa phương đề xuất hỗ trợ triển khai mô hình “ngân hàng cát” nhằm quản lý, dự trữ và điều phối nguồn cát sạch phục vụ san lấp, góp phần ổn định thị trường vật liệu xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển.