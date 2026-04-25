Ngắm nhánh cầu vượt N3 nút giao lớn nhất TPHCM trước ngày thông xe

Cận cảnh nút giao An Phú trước ngày thông xe nhánh cầu vượt N3 (Video: Thúy Hường - Trịnh Nguyễn).

Đại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng) đang hối hả hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị thông xe nhánh cầu vượt N3, một phần quan trọng của dự án giao thông trọng điểm phía Đông TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày qua, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc hiện đại đã hoạt động liên tục tại nút giao An Phú. Trên nhánh N3, nhiều đoạn đã hoàn tất kết cấu, đơn vị thi công đang tập trung thảm nhựa, hoàn thiện lan can và hệ thống an toàn giao thông.

Từ trên cao, nhánh cầu vượt N3 nổi bật giữa đại công trường, hứa hẹn giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Nhánh cầu vượt N3, với tổng mức đầu tư khoảng 236 tỷ đồng, quy mô 2 làn xe lưu thông một chiều, sẽ cho phép ô tô rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông cho trục Mai Chí Thọ và khu vực cảng Cát Lái, vốn là điểm nóng ùn tắc trong nhiều năm qua.

Chủ đầu tư cho biết, bên cạnh nhánh N3, nhánh cầu vượt N4 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6.

Đáng chú ý, hệ thống lan can trên nhánh N3 đã được lắp đặt, với thiết kế có điểm nhấn là biểu trưng của TPHCM, tạo thêm dấu ấn nhận diện cho công trình hạ tầng cửa ngõ phía Đông thành phố.

Các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách và hệ thống thoát nước mặt cầu đang được hoàn thiện đồng bộ, đảm bảo an toàn và mỹ quan cho công trình.

Nút giao An Phú là dự án giao thông trọng điểm của TPHCM, thường xuyên được lãnh đạo UBND TPHCM và Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cuối năm 2025, UBND TPHCM đã thống nhất điều chỉnh mốc hoàn thành toàn bộ dự án đến quý II năm nay, thay vì kết thúc trong năm 2025, nhằm phù hợp thực tế triển khai, đồng thời đảm bảo công tác nghiệm thu, thanh toán và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Dự án nút giao thông An Phú, khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, có quy mô 3 tầng. Công trình này đóng vai trò kết nối các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và các tuyến đường trọng điểm gồm Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống.

Giới chuyên gia đánh giá, việc từng bước đưa các nhánh cầu vượt của nút giao An Phú vào khai thác sẽ giúp giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông, tăng năng lực kết nối cảng biển - khu đô thị Thủ Đức - tuyến cao tốc đi sân bay Long Thành.

Dự án cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển không gian đô thị và thị trường bất động sản khu Đông, đặc biệt tại các khu vực hưởng lợi trực tiếp quanh trục Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Cát Lái.

Vị trí dự án nhánh cầu vượt N3.