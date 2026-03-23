Thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" là bịa đặt

Ngày 23/3, Công an tỉnh Vĩnh Long phát thông cáo khẳng định thông tin cho rằng “nam sinh tại Vĩnh Long bị cô giáo phát hiện dùng phao, bị nặng lời nên tự tử” đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Các bài viết lan truyền trên Facebook với nội dung sai sự thật (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, vụ việc không liên quan đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long như các bài viết đã đăng tải. Việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo, bịa đặt là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP), mức phạt đối với cá nhân đến 10 triệu đồng.