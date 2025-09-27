Thời tiết ngày 27/9: Mưa dông bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 27/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Đặc biệt từ ngày 28 đến 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Trong ngày 27/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 28/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về diễn biến của bão số 10 (bão Bualoi), cơ quan khí tượng cho biết, lúc 21h ngày 26/9, bão cách Hoàng Sa khoảng 840km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-117km/h), giật trên cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h.

Ảnh hưởng của bão số 10, từ 28 đến 30/9, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa lớn diện rộng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự kiến đêm 28/9, bão số 10 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với sức gió cấp 13, giật cấp 16.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo thời tiết ngày 27/9 tại các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Phú Thọ tối nay đến sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa giảm dần. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.