Thi hành án Hải Phòng giải quyết xong 14.000 việc, có 70 vụ cần cưỡng chế
(Dân trí) - Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã giải quyết xong trên 14.000 việc, với số tiền gần 2.700 tỷ đồng. Khoảng 70 vụ việc ở đây phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.
Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), vừa có buổi làm việc với Thi hành án dân sự TP Hải Phòng để đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và triển khai mô hình cơ quan thi hành án dân sự một cấp.
Báo cáo với đoàn công tác, Trưởng Thi hành án dân sự Hải Phòng Nguyễn Văn Tuấn cho biết 2 tháng sau khi sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, cơ quan này dần đi vào ổn định dù còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.
11 tháng qua, Thi hành án dân sự Hải Phòng phải giải quyết trên 27.500 việc tương ứng trên 23.400 tỷ đồng, trong đó có hơn 18.000 việc thụ lý mới (tăng 1.600 việc so với cùng kỳ), số tiền thụ lý mới trên 8.550 tỷ đồng.
Trong số việc có điều kiện, Thi hành án dân sự Hải Phòng đã giải quyết xong trên 14.000 việc, với số tiền gần 2.700 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 65,5% về việc và 25% về tiền).
Ông Tuấn phản ánh, khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi công tác phối hợp trong thi hành án tại địa bàn - nhất là thời điểm trước, trong và khi mới sắp xếp, sáp nhập, có việc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.
Thống kê mới nhất cho thấy Hải Phòng có khoảng 70 vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, trong đó trên 20 vụ cưỡng chế phức tạp, phải huy động lực lượng liên ngành nhưng chưa tổ chức cưỡng chế được.
Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi chỉ đạo Thi hành án dân sự Hải Phòng xây dựng giải pháp cụ thể, linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu công việc trong tình hình mới.
Đi liền với đó, theo ông Lợi, phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, xử lý công việc đúng quy định pháp luật, đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt hoàn thành tốt chỉ tiêu về việc và về tiền.
Đề xuất nâng lương cho cán bộ thi hành án Hà Nội
Báo cáo với đoàn công tác của Cục Quản lý thi hành án dân sự, lãnh đạo Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết đã thành lập 4 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại các Phòng Thi hành án dân sự khu vực, trong đó tập trung sâu vào án tín dụng ngân hàng, đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản…
Sau hơn 2 tháng triển khai theo mô hình mới, Thi hành án dân sự Hà Nội phản ánh khối lượng công việc tăng, tính chất ngày càng phức tạp, công tác phối hợp trong thi hành án tại khu vực chưa đáp ứng yêu cầu.
Trong khi đó, đội ngũ chấp hành viên còn thiếu so với chỉ tiêu giao dẫn đến áp lực lớn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Việc vận hành các phần mềm thi hành án chưa thông suốt, ổn định…
Cơ quan này đề xuất sớm tổ chức thi tuyển để bổ sung lực lượng chấp hành viên còn thiếu theo chỉ tiêu; quan tâm chế độ tiền lương, chính sách hỗ trợ công chức, người lao động làm công tác thi hành án dân sự để yên tâm công tác.
Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi ghi nhận nỗ lực, quyết liệt của Hà Nội trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu cơ quan này đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm nay.