Thi hành án Hải Phòng giải quyết xong 14.000 việc, có 70 vụ cần cưỡng chế

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), vừa có buổi làm việc với Thi hành án dân sự TP Hải Phòng để đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và triển khai mô hình cơ quan thi hành án dân sự một cấp.

Báo cáo với đoàn công tác, Trưởng Thi hành án dân sự Hải Phòng Nguyễn Văn Tuấn cho biết 2 tháng sau khi sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, cơ quan này dần đi vào ổn định dù còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Trưởng Thi hành án dân sự Hải Phòng Nguyễn Văn Tuấn cho biết địa phương này có khoảng 70 vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án (Ảnh: Cục QLTHADS).

11 tháng qua, Thi hành án dân sự Hải Phòng phải giải quyết trên 27.500 việc tương ứng trên 23.400 tỷ đồng, trong đó có hơn 18.000 việc thụ lý mới (tăng 1.600 việc so với cùng kỳ), số tiền thụ lý mới trên 8.550 tỷ đồng.

Trong số việc có điều kiện, Thi hành án dân sự Hải Phòng đã giải quyết xong trên 14.000 việc, với số tiền gần 2.700 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 65,5% về việc và 25% về tiền).

Ông Tuấn phản ánh, khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi công tác phối hợp trong thi hành án tại địa bàn - nhất là thời điểm trước, trong và khi mới sắp xếp, sáp nhập, có việc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Thống kê mới nhất cho thấy Hải Phòng có khoảng 70 vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, trong đó trên 20 vụ cưỡng chế phức tạp, phải huy động lực lượng liên ngành nhưng chưa tổ chức cưỡng chế được.

Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi chỉ đạo Thi hành án dân sự Hải Phòng xây dựng giải pháp cụ thể, linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Đi liền với đó, theo ông Lợi, phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, xử lý công việc đúng quy định pháp luật, đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt hoàn thành tốt chỉ tiêu về việc và về tiền.