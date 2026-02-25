Thấy rái cá quý hiếm kiệt sức bên suối, nam sinh lớp 4 đưa về nhờ thầy cô

Ngày 25/2, Trạm Kiểm lâm Đakrông, tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị tiếp nhận, chăm sóc một cá thể rái cá quý hiếm. Cá thể rái cá được em Hồ Văn Xiếc, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tà Long, xã Đakrông phát hiện bên bờ suối trong tình trạng sức khỏe yếu.

Sau đó, em Hồ Văn Xiếc đã mang rái cá về trường, nhờ thầy cô liên hệ đơn vị kiểm lâm.

Cá thể rái cá được em Xiếc đưa về, nhờ cơ quan chức năng chăm sóc, cứu chữa (Ảnh: Trạm Kiểm lâm Đakrông).

Trạm Kiểm lâm Đakrông đã cử cán bộ đến tiếp nhận cá thể rái cá để chuyển đến trung tâm cứu hộ chăm sóc, khi đủ điều kiện sẽ thả về tự nhiên.

Theo đơn vị kiểm lâm, rái cá (tên khoa học là Lutrinae) thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.