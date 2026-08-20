Tháo dỡ hàng loạt nhà hàng trái phép quanh nhà thờ đổ Hải Lý

Ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lưu Thị Nghiêm, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương đang yêu cầu các hộ dân có công trình trái phép trên khu vực bãi biển của địa phương tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng bãi biển sạch đẹp để quy hoạch phát triển du lịch.

Hàng quán trái phép mọc dày đặc xung quanh chứng tích nhà thờ đổ Hải Lý (Ảnh: Thanh Bình).

Chủ tịch UBND xã Hải Tiến cho biết thêm, các hộ dân có công trình vi phạm dọc theo bãi biển, nhất là khu vực quanh chứng tích nhà thờ đổ Hải Lý, được yêu cầu tháo dỡ xong trước ngày 30/9. Nếu hộ dân nào không thực hiện, địa phương sẽ có biện pháp cứng rắn buộc di dời công trình vi phạm.

Cũng theo bà Nghiêm, hầu hết các hộ dân đã ký cam kết tự nguyện tháo dỡ các công trình, để chung tay cùng địa phương phát triển du lịch biển trong thời gian tới. Vì thế, không có ý kiến thắc mắc hay phản đối gì.

Hiện nay, các hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà hàng xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý đang xây dựng hàng quán vào trong đê biển. Sau đó, sẽ thực hiện di dời công trình bên ngoài vào. Trong vòng một tháng, việc di dời sẽ hoàn tất.

Trước ngày 30/9, các hộ dân sẽ tháo dỡ, di dời xong các công trình, hoàn trả mặt bằng sạch khu vực bãi biển để địa phương quy hoạch phát triển du lịch (Ảnh: Thanh Bình).

Theo tìm hiểu của phóng viên, dọc bờ biển xã Hải Tiến có tổng cộng 23 công trình xây dựng trái phép từ nhiều năm trước. Trong đó, có 12 công trình là các nhà hàng ăn uống, tập trung sát chứng tích nhà thờ đổ Hải Lý; còn lại là các công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn mọc lên sát chứng tích biến đổi khí hậu - nhà thờ đổ Hải Lý đã gây mất mỹ quan, mất không gian khu vực này. Trong khi khu vực nhà thờ đổ này nhiều năm qua đã trở thành điểm du lịch lý tưởng được nhiều du khách yêu thích.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến thông tin thêm, địa phương đã xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận khu du lịch biển của địa phương. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khu vực quanh nhà thờ đổ Hải Lý và dọc theo bãi biển, địa phương sẽ quy hoạch để phát triển du lịch, nâng tầm hình ảnh của địa phương, phát triển kinh tế cho người dân.

Khu vực nhà thờ đổ Hải Lý đặt biển cảnh báo an toàn cho du khách (Ảnh: Thanh Bình).