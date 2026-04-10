Thành ủy TPHCM phân công nhiệm vụ cho các phó bí thư

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, triển khai thời gian tới.

Thành ủy TPHCM xác định nhiệm vụ cấp bách là khẩn trương kiện toàn nhân sự, ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Các cấp, ngành cần tập trung cao độ giải quyết dứt điểm tồn đọng, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra ngày 1/4 (Ảnh: Q.Huy).

Thường trực Thành ủy TPHCM đã thống nhất phân công các thành viên theo dõi, chỉ đạo đối với nhiều nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong đó, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chủ trì, chỉ đạo việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong được giao chỉ đạo đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và các nhóm nghị định hướng dẫn thi hành có liên quan.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong (Ảnh: Q.Huy).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ khởi công các công trình, dự án trọng điểm vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Ông Nguyễn Văn Được có trách nhiệm đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng, mở rộng Không gian Hồ Chí Minh tại khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, bảo đảm hoàn thành trước ngày 2/9.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các phó chủ tịch UBND thành phố theo hướng chuyên sâu, xuyên suốt từng lĩnh vực cụ thể, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu triển khai các chính sách miễn vé xe buýt và miễn phí hạ tầng cảng biển cho người dân, doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng rà soát, tập trung xử lý dứt điểm trong năm 2026 các dự án đầu tư trì trệ, kéo dài trên địa bàn.

Ông Võ Văn Minh cũng chỉ đạo, giám sát việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025-2030, bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, bổ sung đội ngũ giáo viên các cấp, hướng đến mục tiêu đến năm học 2027-2028, thành phố bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh, không để xảy ra tình trạng học ca 3 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng theo dõi, chỉ đạo, giám sát chương trình nhà ở, lưu trú cho công nhân thuê; việc thực hiện các chính sách của thành phố về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng theo dõi, chỉ đạo các đề xuất hợp tác, hỗ trợ của các tỉnh, thành trên tinh thần thực chất, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tham mưu, xây dựng đề án sắp xếp báo chí thành phố.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, thành lập hai đảng bộ trực thuộc Thành ủy gồm Đảng bộ các trường đại học và Đảng bộ các đơn vị y tế; tiếp tục tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhân sự cho nhiệm kỳ tới.