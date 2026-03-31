Thành phố Huế kiện toàn các chức danh chủ chốt

Sáng 31/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Ngọc Minh).

HĐND thành phố Huế đã bầu mới 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với các ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Huế giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Lương Bảo Toàn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Đức Tiến, tân Chủ tịch HĐND thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Vi Thảo).