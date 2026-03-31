Thành phố Huế kiện toàn các chức danh chủ chốt
(Dân trí) - Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 31/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt.
HĐND thành phố Huế đã bầu mới 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với các ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Huế giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Lương Bảo Toàn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970), ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.
Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Toàn đã giữ nhiều cương vị khác nhau tại tỉnh Khánh Hòa.
Tháng 11/2025, Ban Bí thư đã quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND thành phố Huế khóa VIII, diễn ra ngày 18/11/2025, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2031.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Toàn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.