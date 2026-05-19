Tê tê Java quý hiếm nặng 9kg lạc vào nhà dân trong đêm

Ngày 19/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Phú (Đắk Lắk) cho biết một người đàn ông trên địa bàn đã liên hệ chính quyền địa phương để tự nguyện giao nộp một cá thể tê tê Java nặng khoảng 9kg.

Theo vị lãnh đạo, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng công an xã chủ động phối hợp với kiểm lâm hoàn tất thủ tục để bàn giao, thả cá thể tê tê Java về rừng theo quy định.

Anh Y Sak Ly (áo đen) đã chủ động bàn giao cá thể tê tê Java "lạc" vào nhà (Ảnh: Nam Nguyễn).

"Việc người đàn ông tự nguyện giao nộp cá thể tê tê Java là hành động rất đáng biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng", lãnh đạo UBND xã Hòa Phú nói.

Trước đó, khoảng 21h ngày 18/5, anh Y Sak Ly (30 tuổi, trú tại buôn Cư Dluê, xã Hòa Phú) mang theo dụng cụ chuẩn bị đi soi ếch do trời đổ mưa lớn. Khi vừa ra đến cổng, anh phát hiện một con vật lạ đang bò vào sân nhà.

Con tê tê quý hiếm nặng gần 9kg sẽ được thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Nam Nguyễn).

Khi lại gần kiểm tra, Y Sak Ly nhận thấy đây là con tê tê nên đã trình báo với chính quyền xã. Sau đó, anh mang cá thể tê tê đến cơ quan chức năng giao nộp.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tê tê ngoài đời thật, trước đó tôi từng xem thông tin trên báo đài nên biết đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn", người đàn ông chia sẻ.