Phát hiện cu li quý hiếm sau tủ lạnh

Ngày 26/4, lãnh đạo UBND xã Tân An (tỉnh Nghệ An) cho biết địa phương phối hợp với Hạt kiểm lâm Tân Kỳ và Công an xã Tân An tiếp nhận, hoàn tất thủ tục và tái thả một cá thể cu li nhỏ về môi trường tự nhiên.

Sáng cùng ngày, bà Đặng Thị Lý (SN 1972, trú tại xóm Hồng Phúc, xã Tân An) phát hiện một con vật lạ với đôi mắt to tròn, ngơ ngác phía sau tủ lạnh của gia đình.

Cơ quan chức năng thả cu li về môi trường tự nhiên (Ảnh: Tân An).

Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã, bà Lý cùng người thân đã khéo léo vây bắt, nhốt lại và báo tin cho Công an xã Tân An.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, tiếp nhận cá thể động vật. Cơ quan chức năng ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác, ý thức bảo vệ động vật hoang dã của gia đình bà Lý.

Qua xác định, cá thể trên là cu li nhỏ - loài linh trưởng thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng kiểm lâm, cu li nhỏ là loài có tập tính sống về đêm, di chuyển chậm, hiền lành, thức ăn chủ yếu là côn trùng và nhựa cây. Cá thể cu li được phát hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không bị thương tích.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an thả cá thể cu li nhỏ về môi trường tự nhiên, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Đại diện chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần thông báo cho cơ quan chức năng, không tự ý nuôi nhốt, buôn bán, góp phần bảo tồn các loài quý hiếm.