Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy toàn quân khu vực phía Bắc

Ngày 29/5, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ bế mạc lớp tập huấn công tác quản lý, thẩm định, kiểm tra nghiệm thu, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy (PCCC) toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thẩm định, nghiệm thu về PCCC tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu vực phía Bắc.

Qua đó, học viên nắm vững các quy định của pháp luật, làm cơ sở tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PCCC tại cơ sở.

Trong thời gian từ ngày 25 đến 29/5, các học viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong toàn quân luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật, các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, góp phần bảo đảm an toàn cho con người, vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất và các công trình, mục tiêu trọng yếu của Quân đội.

Quang cảnh một buổi tập huấn (Ảnh: Q.T.).

Song Trung tướng Lê Quang Đạo đánh giá, công tác thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra về PCCC tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế; việc chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn chưa đồng bộ; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ làm công tác PCCC chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong khi đó, yêu cầu hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, doanh trại, kho tàng và các công trình quốc phòng ngày càng cao.

Vì vậy, Trung tướng Lê Quang Đạo đánh giá việc tổ chức lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu và kiểm tra PCCC.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, quản lý, chỉ huy, điều hành trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các học viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm vững các nội dung đã được tập huấn; chủ động tham mưu với cấp trên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy trình nội bộ; tham mưu tổ chức thẩm định, kiểm tra nghiệm thu, kiểm tra an toàn về PCCC đúng trình tự, thủ tục; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị.