Mái nhà thứ hai của những tân binh Cảnh sát cơ động Tây Bắc

Sau 2 tháng rời bản làng, gia đình để bước vào môi trường quân ngũ, 1.657 chiến sĩ mới của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã dần vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, làm quen với nền nếp kỷ luật, thao trường huấn luyện và đời sống tập thể. Với nhiều tân binh, nơi đây không chỉ là môi trường rèn luyện bản lĩnh, mà còn trở thành “mái nhà thứ hai” đầy sẻ chia, gắn bó.

Hơn 86% chiến sĩ mới là người dân tộc thiểu số

Trao đổi về công tác huấn luyện chiến sĩ mới, Thượng tá Phan Đình Tuyến, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, cho biết đơn vị đã tiếp nhận 1.657 chiến sĩ mới thuộc địa bàn các tỉnh Tây Bắc theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sau 2 tháng tổ chức học tập, huấn luyện, các chiến sĩ cơ bản nắm và thực hiện được các động tác chiến thuật, điều lệnh, quân sự, võ thuật; đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật.

Theo Thượng tá Tuyến, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đang tiếp tục duy trì cho cán bộ, chiến sĩ ôn luyện để phục vụ kế hoạch bế giảng, cũng như kiểm tra, đánh giá quá trình học tập, huấn luyện của chiến sĩ mới.

“Đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm từ đơn giản đến phức tạp, từ cơ bản đến chuyên sâu. Đến nay, các chiến sĩ đã cơ bản thực hành được các động tác kỹ, chiến thuật theo chương trình đề ra”, Thượng tá Tuyến nói.

Điểm đặc thù của khóa huấn luyện năm nay là số lượng chiến sĩ mới thuộc dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, hơn 86%. Các chiến sĩ đến từ nhiều địa bàn khác nhau, có sự khác biệt nhất định về trình độ văn hóa, phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt trước khi vào môi trường lực lượng vũ trang tập trung.

Từ thực tế đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống là nhiệm vụ quan trọng ngay từ những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ. Mục tiêu không chỉ là giúp chiến sĩ mới làm quen với nền nếp, kỷ luật, mà còn giúp mỗi người hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và niềm tự hào khi đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác này, các chiến sĩ nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập, rèn luyện tập trung; xác định rõ chức trách cá nhân; chấp hành nghiêm quy định của lực lượng Công an nhân dân và của đơn vị.

“Chúng tôi luôn coi xây dựng tinh thần đoàn kết là nhiệm vụ cốt lõi để xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Đoàn kết phải thống nhất từ chỉ huy đến chiến sĩ, từ suy nghĩ đến hành động”, Thượng tá Tuyến nhấn mạnh.

Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc cho biết, sau khi tiếp nhận và tổ chức huấn luyện, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều chấp hành tốt, không có trường hợp vi phạm. Đây là kết quả quan trọng, nhất là trong điều kiện đơn vị tiếp nhận số lượng chiến sĩ mới lớn, phần đông là thanh niên lần đầu sống xa gia đình, xa bản làng và bước vào môi trường rèn luyện có tính kỷ luật cao.

Một điểm thuận lợi khác của khóa huấn luyện năm nay là cơ cấu đoàn viên, đảng viên trong chiến sĩ mới cao hơn so với mọi năm. Theo đánh giá của đơn vị, yếu tố này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và chất lượng huấn luyện chung.

Bên cạnh các nội dung chính khóa, Trung đoàn còn tổ chức hoạt động ngoại khóa, hành quân dã ngoại cuối tuần, báo động chiến đấu, hành quân ban đêm. Những nội dung này nhằm rèn luyện thể lực, tác phong, khả năng cơ động và tinh thần sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với chiến sĩ

Ngoài yêu cầu huấn luyện nghiêm túc, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc chú trọng xây dựng sự gần gũi, chia sẻ giữa cán bộ chỉ huy và chiến sĩ mới. Theo Thượng tá Phan Đình Tuyến, ngay từ đầu khóa huấn luyện, đơn vị đã phân công cán bộ các cấp, nhất là cấp tiểu đội, trung đội, đại đội, trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với chiến sĩ.

“Cán bộ không chỉ là người duy trì các hoạt động nghiêm túc, mà còn là đồng chí, người anh em thân thiện, gần gũi, chia sẻ để tạo tình cảm gắn bó, giúp chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện trong thời gian ở đơn vị”, Thượng tá Tuyến chia sẻ.

Sự gần gũi này có ý nghĩa đặc biệt với những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, lần đầu xa nhà hoặc gặp biến cố gia đình trong thời gian nhập ngũ.

Trong đội hình chiến sĩ mới có tân binh Lò Văn Đạt (23 tuổi, dân tộc Giáy, quê Tuyên Quang), sinh ra trong gia đình có 4 anh em trai, cha mất từ năm 2006, mẹ một mình nuôi các con khôn lớn trong cảnh thiếu thốn.

Tháng 4/2026, khi Đạt vừa tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, mẹ anh qua đời. Biến cố lớn xảy ra đúng thời điểm tân binh trẻ mới bước vào môi trường quân ngũ khiến Đạt chịu cú sốc tinh thần không nhỏ.

Nhờ sự quan tâm, động viên của cán bộ và đồng đội ở đơn vị đã giúp Đạt dần ổn định tâm lý, tiếp tục học tập, huấn luyện. Với Đạt, đơn vị không chỉ là nơi rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh, mà còn là “mái nhà thứ hai”, nơi anh không còn cảm thấy đơn độc sau mất mát gia đình.

Không riêng Đạt, nhiều chiến sĩ mới khi vào đơn vị cũng mang theo những bỡ ngỡ ban đầu. Có người lần đầu sống xa gia đình, có người chưa quen với giờ giấc sinh hoạt nghiêm ngặt, cường độ huấn luyện cao. Trong quá trình đó, cán bộ quản lý, huấn luyện viên và đồng đội trở thành điểm tựa gần gũi, giúp các chiến sĩ vượt qua áp lực ban đầu.

Chiến sĩ Phùng Việt Hoàng (24 tuổi, quê Tuyên Quang), trước khi nhập ngũ là sinh viên Trường Đại học Điện lực. Hoàng cho biết môi trường quân ngũ giúp anh trưởng thành hơn, rèn luyện bản lĩnh, tính kỷ luật và ý thức trách nhiệm. Việc được học tập, huấn luyện trong lực lượng Công an nhân dân cũng giúp anh hiểu rõ hơn giá trị của sự đoàn kết, tinh thần tập thể và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Theo Thượng tá Tuyến, bên cạnh thao trường, bãi tập, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp cán bộ, chiến sĩ gần gũi hơn với nhân dân trên địa bàn. Những hoạt động này không chỉ rèn luyện thể lực, tác phong mà còn góp phần giáo dục chiến sĩ về cách ứng xử, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

Sau 2 tháng huấn luyện, những tân binh từng bỡ ngỡ ngày đầu nhập ngũ đã dần quen với nền nếp chính quy, kỷ luật, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Kết quả huấn luyện bước đầu là cơ sở để Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc tiếp tục kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện chương trình đào tạo, bảo đảm chiến sĩ mới đủ bản lĩnh, sức khỏe, kỹ năng và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Hải Nam - Nguyễn Hằng