Giảng viên Học viện Quốc phòng nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Trung Phi

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Trong đợt triển khai lần này, Trung tá Nguyễn Hoàng Long, giảng viên bộ môn Ngoại ngữ, khoa Trinh sát, Học viện Quốc phòng được cử thay thế Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí sĩ quan Tham mưu Tình báo (SO ISR) tại phái bộ Minusca (Cộng hòa Trung Phi).

Trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc, với nền tảng vững vàng, được đào tạo bài bản về tham mưu tình báo và đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện tiền triển khai, Trung tá Nguyễn Hoàng Long có thể đảm nhiệm tốt vị trí công tác, sẵn sàng thay thế các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Minusca.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thay thế, Cục đã tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, huấn luyện và đào tạo kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt.

Trung tá Nguyễn Hoàng Long đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc, gồm: Khóa huấn luyện tiền triển khai và khóa tập huấn lái xe 2 cầu tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khóa tập huấn sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc; khóa tập huấn tiếp cận về giới trong hoạt động gìn giữ hòa bình; khóa tập huấn quan hệ công chúng,...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Nguyễn Hoàng Long (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Trung tá Nguyễn Hoàng Long chú ý bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm kỳ công tác trong bối cảnh tình hình an ninh tại Phái bộ Minusca gần đây có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Đồng thời, Trung tá Nguyễn Hoàng Long phải luôn nhạy bén, nắm chắc tình hình để có những thông tin, tham mưu định hướng đúng cho các hoạt động của Phái bộ; quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cũng như quy định của Liên hợp quốc, của Phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Trung tá Nguyễn Hoàng Long giữ gìn tác phong, lời nói và hành động chuẩn mực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, qua đó lan tỏa được những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Bộ đội Cụ Hồ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Long (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam duy trì hiệu quả lực lượng đang triển khai luân phiên, thay thế; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo và điều hành toàn bộ lực lượng ngoài địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, trước khi được triển khai tại phái bộ đã xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ, được thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phê duyệt; qua đó quán triệt, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của vị trí đảm nhiệm.

Vị Trung tá khẳng định sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Liên hợp quốc và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và nước sở tại, kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc.