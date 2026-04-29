TAND TPHCM có tân Chánh án

Chiều 29/4, tại TAND TPHCM, lãnh đạo TAND Tối cao đã công bố quyết định phân công, bổ nhiệm Chánh án TAND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Quảng (Chánh án TAND tối cao) trao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng (Ảnh: X.D.).

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hưng (53 tuổi), Phó Chánh án TAND Tối cao, kiêm nhiệm chức vụ Chánh án TAND TPHCM, kể từ ngày 29/4.

Ông Phạm Quốc Hưng đảm nhiệm vị trí Chánh án TAND TPHCM thay ông Lê Thanh Phong, người vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND Tối cao.

Ông Hưng có nhiều năm công tác trong ngành tòa án. Tháng 3/2019, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình. Đến tháng 11/2020, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán TAND Tối cao. Năm 2022, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND Tối cao.

Hiện nay, lãnh đạo TAND TPHCM gồm Chánh án Phạm Quốc Hưng và 9 Phó Chánh án gồm: Ông Trần Văn Vui, bà Phạm Thị Thu Hà, ông Phùng Văn Hải, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, ông Quách Hữu Thái, ông Phạm Xuân Hưng, ông Bùi Thái Hùng, bà Nguyễn Ngọc Mai và ông Lê Hoàng Vương.